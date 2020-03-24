MUĞLA (AA)
Haber Giriş: 24.03.2020 - 11:11,
Muğla'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıbel Mahallesi 3. Gözlü mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda, 7 şüpheli kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Bölgede jeneratör, kazma, hilti makinesi, balyoz ve tarihi eser aramasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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