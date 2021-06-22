Muğla'da inşaatta göçük faciası: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Çıtlık Mahallesi Yılanlık mevkisinde meydana geldi. Ali Sezen'e ait tek katlı inşaatın bir bölümü beton dökülmesinin ardından çöktü. Göçük sırasında zemin katta çalışan işçiler Cüneyt Ölmez, Ahmet Zengin (38), Selim Ölmez (47) ve Adil Çomak, enkaz altında kalarak yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cüneyt Ölmez doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirirken, diğer 3 işçinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ula İlçe Jandarma Komutanlığı Akyaka Karakol Komutanlığı’nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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