MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
GeriGündem Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 08.08.2020 - 22:38,Son Güncelleme:

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Abone Olgoogle-news

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Muğla-Aydın karayolu Akgedik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Dürdane Bozkurt Yönter yönetimindeki 48 ABU 464 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Erol Çağlayan'ın kullandığı 06 KSF 56 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobiller şarampole devrildi.

Kazada sürücüler ile yolcular Nagihan Yönter ve Tuana Yönter yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili, soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle