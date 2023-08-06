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Muğla'da hastanede iğrenç olay! Doktor tutuklandı

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#Muğla#Polis#Doktor
Muğlada hastanede iğrenç olay Doktor tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 12:00

Muğla'nın Menteşe ilçesinde muayene ettiği E.Ç. (17) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen doktor Ufuk S. (31) gözaltına alınıp, tutuklandı. E.S., ifadesinde, olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirtti.

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Menteşe'de oturan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu. E.S., , "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu" dedi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Dr. Ufuk S. dün 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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#Muğla#Polis#Doktor

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