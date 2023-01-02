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Muğla'da Gökçeova Göleti buz tuttu

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#Muğla#Köyceğiz#Gölet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 11:50

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sıfırın altında 4 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle Sandras Dağı'ndaki Gökçeova Göleti'nin yüzeyi dondu.

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Yaz kış önemli turizm destinasyonlarına sahip Muğla, kış aylarında günübirlik gezi rotaları ile özellikle doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Köyceğiz ilçesinin kırsal Yayla (Ağla) Mahallesi'nde 2 bin 295 metre yüksekliğindeki Sandras Dağı eteklerinde bulunan Gökçeova Göleti'nin yüzeyi gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Muğlada Gökçeova Göleti buz tuttu

Güzel görüntülerin oluştuğu göl, havadan dron ile görüntülendi. Aydın'dan günübirlik gezi için Gökçeova Göleti'ne gelen Aziz Özden, Ediz Verdioğlu ve İsmail Kadak bol bol fotoğraf çektirdi.

Aziz Özden, "Buraya ikinci gelişim. Daha önce buz tuttuğunu görmemiştim ama şaşırmadık. Birkaç hafta sonra buralar karla kaplanacaktır ve ulaşım zor olacaktır. Kar yağmadığında araçla kolaylıkla buraya gelinebilir" dedi.

Muğlada Gökçeova Göleti buz tuttu

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#Muğla#Köyceğiz#Gölet

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