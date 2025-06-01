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Muğla'da genç doktorun şüpheli ölümü!

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#Muğla#Anıl Canbaş#Şüpheli Ölüm
Muğlada genç doktorun şüpheli ölümü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 02:07

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Asistan Doktor Anıl Canbaş (26), evinde ölü bulundu. Canbaş’ın vücudunda yara ve darp izine rastlanmazken, olaydan 1 gün önce 3 doktor arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı öğrenildi.

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde araştırma görevlisi Dr. Anıl Canbaş’tan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Canbaş’ın Kötekli Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Eve giren ekipler, hareketsiz şekilde bulunan Anıl Canbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Anıl Canbaş’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

ALKOL ALDI İDDİASI

Öte yandan, Canbaş’ın olaydan 1 gün önce 3 doktor arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı ve arkadaşlarının evden ayrıldığı öne sürüldü.

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#Muğla#Anıl Canbaş#Şüpheli Ölüm

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