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Muğla’da gece yarısı feci kaza: Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 1 ölü

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#Muğla Kazası#Muhammet Ece#Adnan Menderes Bulvarı
Muğla’da gece yarısı feci kaza: Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 14:20

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Muhammet Ece (29) hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, 00.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. S.T.'nin kullandığı 48 AKD 383 plakalı kamyonet ile Muhammet Ece'nin yönetimindeki 48 AOA 678 plakalı otomobil çarpıştı.

Muğla’da gece yarısı feci kaza: Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 1 ölü

Kazada kamyonet sürücüsü S.T., otomobil sürücüsü Ece ile yanındaki H.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Muğla’da gece yarısı feci kaza: Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 1 ölü

Burada tedaviye alınan Muhammet Ece, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. H.Ç.'nin tedavisi sürerken, S.T.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Muğla’da gece yarısı feci kaza: Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 1 ölü

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Muğla Kazası#Muhammet Ece#Adnan Menderes Bulvarı

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