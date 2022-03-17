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Muğla'da fuhuş operasyonu: Şifreleri deşifre oldu

#Muğla#Fuhuş Operasyonu#Fuhuş Çetesi
Muğlada fuhuş operasyonu: Şifreleri deşifre oldu

Muğla'da yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin teknik takibe takılmamak için arayanlara, 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır' diyerek, şifreli bilgi verdiği belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Menteşe ile Ula ilçelerinde yardıma muhtaç 19 kadına zorla fuhuş yaptırıldığı istihbaratına ulaştı.

3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, geçen 14 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda H.C. isimli kadın ile eşi H.C., D.O., İ.Y., ve R.İ., gözaltına alındı. 

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ŞİFRELİ KONUŞTUKLARI BELİRLENDİ

H.C.'nin teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır', 'Temizliğimizden memnun kalacaksınız', diyerek, şifreli konuştuğu belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C., D.O., İ.Y., ve R.İ., tutuklandı, H.C., isimli kadın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen 19 kadın polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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