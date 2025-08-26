×
Muğla'da fotokapana yansıdı! 'Nadir görülen bir tür'

Ağustos 26, 2025 13:40

Muğla'da ormandaki su kaynağına gelen 3 kurt fotokapanla kaydedildi. Görüntülerde, kurtların su birikintisine girerek su içtikleri anlar yer alıyor. Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin, "Nadir görülen hayvanlar" ifadesini kullandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin, yaptığı açıklamada, kurtların Muğla'da nadir görülen hayvanlardan olduğunu söyledi.

Hayvanların doğal ve sabit su kaynağında yorucu bir gecenin ardından su içerek serinlediğini belirten İlemin, şunları kaydetti:

"Bu sabit kaynağa yaban domuzları ise çok nadir gelebiliyor. Çünkü onların en önemli avcısı olan kurtlar bu bölgede. Muğla genelinde yaban domuzlarının artmasının en önemli sebeplerinden biri de ekosistemde kurtların azalmış olması. Kurtlar ekosistemin en önemli indikatörü ve şekillendiricisi canlılar. Onlar düşmanımız değil dostlarımız. Kırsaldaki çiftçi vatandaşlarımız için ise çözüm basit. Sadık dostlar yani köpek beslemek. Böylece kurtlar sürülere yaklaşamaz ve asıl besinleri olan yaban domuzlarının peşine düşer."

