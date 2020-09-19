MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuğla'da fiber tekne battı, 1'i bebek 2 kaçak göçmen hayatını kaybetti
GeriGündem Muğla'da fiber tekne battı, 1'i bebek 2 kaçak göçmen hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 19.09.2020 - 14:03 | Son Güncelleme:

Muğla'da fiber tekne battı, 1'i bebek 2 kaçak göçmen hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muğla'da fiber tekne battı, 1'i bebek 2 kaçak göçmen hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı geçiş yapan kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber tekne battı. 1 bebek ve 1 kadın hayatını kaybederken, 17 kaçak göçmen kurtarıldı.

Bodrum ilçesi açıklarında, bu sabah saat 03.50'de bir fiber teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi yönlendirdi. Ekipler, yaptıkları arama sonunda 17 göçmeni kurtardı.1 bebeğin ise cesedine ulaşıldı.

Hastaneye kaldırılan kaçak göçmenlerden bir kadın da doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. 

Teknede 4'ü kadın 4'ü çocuk 19 kişinin bulunduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle