×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Muğla'da feci olay! Patlatılan ramazan topuna yaklaşan genç, ağır yaralandı! 2 kişi gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Menteşe #Ramazan Topu
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 16:30

Muğla'nın Menteşe ilçesinde patlatılan ramazan topuna yaklaşan 19 yaşındaki Ali Aksu ağır yaralandı, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 04.30 sıralarında Kiramettin Mahallesi Basmacı Deresi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Oğuz Mehmet A. (19), sahur vakti için ramazan topunun fitilini ateşledi. Bu sırada yanındaki arkadaşı Ali Aksu ramazan topuna yaklaştı. Aksu, topun patlaması sonucu yüzünden yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Aksu, Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Oğuz Mehmet A. ve sorumlu Fatih K. (40), gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz Mehmet A. ve Fatih K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

Gözden KaçmasınMardinde korkunç olay 10uncu kat balkonundan düşen Kübra Öğrendik, hayatını kaybettiMardin'de korkunç olay! 10'uncu kat balkonundan düşen Kübra Öğrendik, hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!