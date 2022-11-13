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Muğla'da feci kaza! Yanan otomobilde can verdi

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#Muğla#Kaza#Yangın
Muğlada feci kaza Yanan otomobilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 01:52

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ağaca çarpıp dereye yuvarlanan ve ardından alev alarak yanmaya başlayan otomobilde sıkışan sürücü Hayati Çimen (30), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Ortaca'nın Sarıgerme yolunda meydana geldi. Hayati Çimen'in kullandığı 48 AGG 360 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptıktan sonra dereye yuvarlanarak alev aldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta çıkan yangın itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, otel sahibi sürücü Hayati Çimen'in yanarak can verdiği belirlendi.

Çimen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Muğla#Kaza#Yangın

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