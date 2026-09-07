Muğla’da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 2 ölü

Gülgün KAŞLI/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 12:02
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan Alaçat Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında refüje çarpan otomobilin sürücüsü İsa Bozkurt ile yanındaki Ramazan Karataş hayatını kaybetti.
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Seydikemer'den Kaş'a giderken İsa Bozkurt’un kontrolünü yitirdiği 48 AEM 492 plakalı otomobil, refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, sürücü Bozkurt ile yanındaki Ramazan Karataş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
MORGA KALDIRILDI
Hayatını kaybeden İsa Bozkurt ve Karataş'ın cenazeleri, Seydikemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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