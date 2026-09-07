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Muğla’da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 2 ölü

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#İsa Bozkurt#Ramazan Karataş#Muğla Trafik Kazası
Muğla’da feci kaza Otomobil refüje çarptı: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 12:02

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan Alaçat Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında refüje çarpan otomobilin sürücüsü İsa Bozkurt ile yanındaki Ramazan Karataş hayatını kaybetti.

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Seydikemer'den Kaş'a giderken İsa Bozkurt’un kontrolünü yitirdiği 48 AEM 492 plakalı otomobil, refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla’da feci kaza Otomobil refüje çarptı: 2 ölü

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, sürücü Bozkurt ile yanındaki Ramazan Karataş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muğla’da feci kaza Otomobil refüje çarptı: 2 ölü

MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden İsa Bozkurt ve Karataş'ın cenazeleri, Seydikemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#İsa Bozkurt#Ramazan Karataş#Muğla Trafik Kazası

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