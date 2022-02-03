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Muğla'da faciadan dönüldü! Öğrenci servisi kaza yaptı: 12 çocuk yaralandı

#Muğla#Kaza#Öğrenci Servisi
Muğlada faciadan dönüldü Öğrenci servisi kaza yaptı: 12 çocuk yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesinde minibüsün kaza yapması sonucu meydana gelen kazada 12 öğrenci yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Milas’tan yola çıkarak Aydın’ın Söke ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasına katılan öğrencilerin içerisinde bulunduğu 48 S 4083 plakalı minibüs dönüş yolunda Milas’ın Eğridere Yol Kavşağı’nda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Karşı şeride geçerek yan yatan minibüsün içerisinde bulunan 21 öğrenciden 12’si yaralandı.

Muğlada faciadan dönüldü Öğrenci servisi kaza yaptı: 12 çocuk yaralandı

Olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından 11 öğrenci Milas Devlet Hastanesi’ne 1 öğrenci ise özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, kazanın ardından yaptığı kısa bilgilendirmede yaralı öğrencilerin durumunun iyi olduğunu ifade etti. Meydana gelen kazada Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’nin oğlunun da yaralandığı öğrenildi. Köprücük kemiği kırılan Kaymakam Böke’nin oğlunun tedavisi devam ediyor.

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#Muğla#Kaza#Öğrenci Servisi

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