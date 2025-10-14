Muğla'da eski eşi Hüsne'yi katletmişti! Acılı aileye cezaevinden tehdit mesajları...

Haberin Devamı

Olay, geçen yıl 24 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta meydana geldi. Hacı Ömer Alçı, 2021 yılında boşandığı Hüsne Topal'ın evine gitti. Evin önüne inen Topal ile Alçı arasında tartışma çıktı. Hacı Ömer Alçı, tartışmanın büyümesi ile Hüsne Topal'ı darbetti. Aldığı darbelerle yere düşen Topal'ın yardım çağrıları sonrası arkadaşı Sedat Tüter (43) yanlarına gelip, Alçı'ya engel olmaya çalıştı. Bu sırada tabancasını çıkaran Hacı Ömer Alçı, eski eşi Hüsne Topal ve Tüter'e art arda ateş etti. Topal ve Tüter kanlar içerisinde yere yığılırken, Alçı otomobille kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 çocuk annesi Hüsne Topal, yaşamını yitirdi. Hacı Ömer Alçı polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, olayda kullanılan suç aleti tabancayı sakladığı tespit edilen Alçı'nın oğlu Bedirhan Alçı (20) da gözaltına alındı. Depremden sonra Bodrum'a yerleştiği öğrenilen Topal'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi. Hacı Ömer Alçı ve oğlu Bedirhan Alçı tutuklandı. Bedirhan Alçı, geçen yıl 23 Ağustos'ta adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

8 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayıp 8 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, Hacı Ömer Alçı için boşandığı eşi Hüsne Topal'ı 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Sedat Tüter'i 'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten 15 yıla kadar hapsi istenirken, oğlu içinse 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Alçı'nın iddianamede yer alan ifadesinde, aralarında otomobil ticareti olan Topal'dan 250 bin lira alacağı olduğunu, olayın da bu nedenle çıkan tartışmada meydana geldiğini ileri sürdü. İddianamede, Hacı Ömer Alçı'nın, Hüsne Topal'a olaydan önce, "Sedat'a olan düşkünlüğün senin sonun olacak. Onunla iş için bile muhatap olma, senin sonunu getiririm. Ya onu her yerden engelle ya da cesaretin varsa iş alırsın başına. Ben görürüm, duyarım nasıl olsa. İş için bile muhatap ol seni öldürürüm bilesin" diyerek küfürlü içerikler yazdığı ve tehdit ettiğinin ortaya çıktığı vurgulandı. Olayda 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten suçlanan oğlu Bedirhan Alçı da hakkındaki suçlamaları reddetti.

Bodrum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın üçüncü duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı, tutuksuz sanık Bedirhan Alçı, Hüsne Topal'ın annesi Hatun Topal ile ailesi ve avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen Hatun Topal, Hacı Ömer Alçı’nın tahliye olan koğuş arkadaşı üzerinden ölüm mesajları ile tehdit edildiğini ileri sürerek, "Hacı Ömer Alçı en ağır cezayı alsın" dedi.

Avukatların karşılıklı beyanlarının ardından söz verilen Hacı Ömer Alçı savunmasında, "Söylenenleri kabul etmiyorum. Pişmanım, bunun pişmanlığını yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, Sedat Tüter'in sağlık durumuna ilişkin rapor talebi ile bir tanığın dinlenmesi için duruşmayı 23 Aralık’a erteledi.

'AİLEYE TEHDİT' İDDİASI

Duruşma sonrası açıklama yapan aile avukatı Perihan Ceviz, “Celse çeşitli eksiklikler sebebiyle 23 Aralık’a ertelendi. Celse arasında bazı gelişmeler yaşandı. Sanık tahliye olan koğuş arkadaşları üzerinden müvekkillere çeşitli tehditler iletmeye başladı. Bu tehditlerden bazıları, “Hüsne’yi sokak ortasında nasıl öldürdüysem sizleri de öyle öldüreceğim" şeklinde, dolayısıyla bununla ilgili de ayrıca suç duyurusunda bulunacağız" dedi.