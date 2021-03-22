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Gündem
Selçuk AKBAŞ / MİLAS (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Muğla'da ele geçirildi! Bin 700 yıllık...

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Muğla'da ele geçirildi! Bin 700 yıllık...

Muğla'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı şüphelilerin tarihi eser satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu araç dün Milas'ın Boğaziçi Mahallesi’nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. Kitabeyi 20 milyon dolara satmayı planladıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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