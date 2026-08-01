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Muğla'da denize dalan çocuğun dikkati antik kalıntıları ortaya çıkardı

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#Mandalya Körfezi#Antik Çağ Amforaları#Milas Müzesi
Muğlada denize dalan çocuğun dikkati antik kalıntıları ortaya çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 14:49

Muğla'nın Milas ilçesindeki Mandalya Körfezi'nde ailesiyle tatil yaparken şnorkelle dalan bir çocuğun deniz tabanında fark ettiği kırık objelerin, Antik Çağ'a ait amfora parçaları olabileceği değerlendirildi. Ailesiyle birlikte kalıntıları fotoğraflayıp Milas Müze Müdürlüğüne ulaştıran çocuğa yetkililer teşekkür etti.

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Mandalya Körfezi'nde ailesiyle tatil yapan çocuk, deniz gözlüğü ve şnorkelle dalış yaptığı sırada deniz tabanında kiremit parçalarını andıran kırık objeler fark etti.

Muğlada denize dalan çocuğun dikkati antik kalıntıları ortaya çıkardı

Durumu ebeveynlerine bildiren çocuk, ailesiyle birlikte yeniden dalış yaparak kalıntıları fotoğrafladı. Elde edilen görüntüler incelenmek üzere Milas Müze Müdürlüğüne ulaştırıldı.

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan ilk incelemede, parçaların Antik Çağ'da zeytinyağı, şarap ve çeşitli ticari ürünlerin taşınmasında kullanılan amforalara ait olabileceği değerlendirildi.

Muğlada denize dalan çocuğun dikkati antik kalıntıları ortaya çıkardı

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Milas Müze Müdürlüğü yetkilileri, su altında tespit edilen kültür varlıklarının yerlerinden oynatılmadan ve zarar verilmeden yetkili kurumlara bildirilmesinin arkeolojik mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yetkililer, sergiledikleri duyarlılık dolayısıyla çocuğa ve ailesine teşekkür etti.

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#Mandalya Körfezi#Antik Çağ Amforaları#Milas Müzesi

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