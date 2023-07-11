Muğla'da dehşete düşüren olay! Darbedip sosyal medyada paylaştılar: 'Dana kesmedik'

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, iddiaya göre Mustafa D., Yusuf Can D. ve Engin K. isimli 3 kişi, 4 Temmuz Salı günü saat 23.00 sıralarında Caner Acet’in (47) çalıştığı iş yerine geldi. Alkollü oldukları belirtilen 3 kişi, Caner Acet’e “Çalışacaksan burada adam gibi çalış, ne veriyorlarsa razı ol” dedi ve haraç olarak yaklaşık 2 bin lira istedi. Acet'in parasının olmadığını söylemesi üzerine Mustafa D. ve Yusuf Can D. tarafından darbedilirken, yaşanan olayı Engin K. de telefonu ile kaydetti.

"DANA KESMEDİK" NOTUYLA PAYLAŞTILAR

Birkaç kez saldırganlardan kurtulan Acet yine yakalanarak darbedildi. Caner Acet daha sonra, çalıştığı iş yeri sahibinin tuttuğu özel bir araca bindirildi ve ormanlık alanda bırakıldı. Saldırganlar Acet’i darbetme anlarını sosyal medya hesaplarında “Dana kesmedik” notu ile yayınladı.

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5 GÜN HASTANEDE YATTI

Olayın ardından 5 gün hastanede yatan Caner Acet, yüzünde kırıkların yanı sıra kulağında ve gözünde hasar kaldığını belirterek, kendisini darbeden Mustafa D., Yusuf Can D. ile görüntüyü çeken Engin K. ve olayın azmettiricisi olduğunu iddia ettiği çalıştığı iş yerinin sahibi Davut A.’dan şikayetçi oldu.

"SİGORTAMIN YAPILMASINI İSTEDİĞİM İÇİN BU OLAYLAR YAŞANDI"

Olayla ilgili açıklama yapan Acet, bir ay önce de aynı kişiler tarafından mezarlıkta darbedildiğini ve çırılçıplak soyularak yola bırakıldığını, cebindeki parasıyla telefonunu aldıklarını, ancak korktuğu için kimseye bir şey söyleyemediğini belirtti. Olayın iş yerinden sigortasının yapılmasını istediği için başladığını ileri süren Acet, “Son olarak 3 Temmuz’da iş yerinde çalışırken sigortam yapılmadığı için, sigorta istedim. Çalıştığım iş yerinin sahibi Davut A. 'çalışacaksan böyle çalış, çalışmayacaksan işine geldiği gibi çalışırsın, ben sana para veriyorum emek veriyorum, sigortayı yapalım' dedi yapmadı tantana ettik. Bir gün sonra bu gençleri çağırmış haberim yok. Ben dışarı çıktım bunlar benimle takışmaya başladı, birisi kolumu tuttu sürükledi ve vurdular. Önce para istediler, 2 bin lira gibi bir para istediler, 'bende para yok' dedim, 'kokoreç ısmarlayayım' dedim, 'yok kabul etmiyoruz para istiyoruz' dediler. Tartışma başladı. Sonra bu duruma geldim” dedi.

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"KAN KAYBINDAN ÖLMEK ÜZEREYDİM"

Kendisini darbettikleri sırada tuvalete kaçtığını ve kapıyı kilitlediğini belirten Caner Acet, “Çok kan kaybım vardı, 'Davut abi ambulans, polis çağırın ben ölüyorum' dedim kimse ilgilenmedi benimle. Sonra Davut geldi tuvaletin kapısını vurdu, 'tamam gittiler' dedi, beni yine aynı gençlerin ellerine verdi. Tekrar darbettiler. Neredeyse 1 saatten fazla dövdüler. Ben, 'ambulans, polis çağırın' dediğimde Davut hiç ilgilenmedi. Orada beyaz Toroslu bir şahıs vardı ona '50 lira gaz parası vereyim sana, bu iti nereye atarsanız atın, kaybedin gözümün önünden' dedi. O beni Ağla Kavşağı'nda bıraktı. Orada minibüs vardı onun içine girdim kan kaybından ölmek üzereydim, kendimi kaybettim. Bir gün sonra eniştem buluyor. Emniyete götürüyorlar, oradan hastaneye. Köyceğiz'den Muğla’ya sevk ettiler. Orada ameliyat oldum. Sağ kulağım duymuyor, gözüm şu anda yarı kör görüyor, çene kırık, burun kırık, elmacık kemiğim kırık. Komple ameliyattan geçtim bütün raporlarım var” diye konuştu.

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Caner Acet, olaydan dolayı hem fiziki hem de psikolojik olarak sıkıntı yaşadığını belirterek, şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi.