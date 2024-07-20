Muğla'da damat dehşeti: Kayınvalidesi ve kayınpederini feci şekilde darbetti! Tutuklandı

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İlçeye bağlı Toparlar Mahallesi'nde yaşayan Seçil Acar (39) ve eşi Mustafa Acar arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çift arasındaki problemi çözmek için evlerine gelen Seçil Acar'ın annesi Hatice Uryan ve babası İlhan Uryan, damatları tarafından darbedildi. Seçil Acar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Hatice Uryan ve eşi İlhan Uryan hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma, olayın ardından Mustafa Acar'ı gözaltına aldı. Seçil A., jandarmadaki ifadesinde kıskançlık nedeniyle eşiyle tartıştıklarını, konuşmak için evlerine gelen anne ve babasının saldırıya uğradığını anlattı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Acar, tutuklandı.