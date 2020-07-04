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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 04.07.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

Muğla'da çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı

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Muğla'da çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı
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MUĞLA'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının ne kadar alanda etkili olduğu araştırılıyor.

Milas'ın Selimiye Mahallesi Sakarkaya mevkisindeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar sonrasında bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 4 helikopterle havadan, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ise karadan müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Yangının ne kadar alanda etkili olduğu araştırılıyor.

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