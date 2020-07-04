Muğla'da çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı

Milas'ın Selimiye Mahallesi Sakarkaya mevkisindeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar sonrasında bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 4 helikopterle havadan, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ise karadan müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.



Yangının ne kadar alanda etkili olduğu araştırılıyor.