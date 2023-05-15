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Muğla’da CHP’den 4, AK Parti’den 2, İYİ Parti’den 1 vekil

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#CUMHURBAŞKANLIĞI Seçimleri#28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri#Muğla Seçim Sonuçları
Muğla’da CHP’den 4, AK Parti’den 2, İYİ Parti’den 1 vekil
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 07:00

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi resmi olmayan sonuçlarına göre Muğla’nın milletvekilleri belli oldu.

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Muğla’da toplam 805 bin 526 seçmen 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Muğla’da CHP aldığı yüzde 37,49 oy oranıyla 4 milletvekilliği elde ederken, AK Parti aldığı yüzde 23,84 oyla 2 milletvekilliği kazandı. İYİ Parti de yüzde 17,24 oy oranıyla 1 milletvekili çıkardı. 4 Milletvekili çıkaran CHP’den Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici ve Gelecek Partisi’nden CHP listesine giren Selçuk Özdağ, 2 milletvekili çıkaran AK Parti’den Kadem Mete, Yakup Otgöz, 1 vekil çıkaran İYİ Parti’den ise Metin Ergun Meclis’e girdi. CHP listelerinden seçime giren Millet İttifakı ortağı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ CHP Muğla 4’üncü sıradan seçildi.
 

 

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#CUMHURBAŞKANLIĞI Seçimleri#28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri#Muğla Seçim Sonuçları

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