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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 14:44,Son Güncelleme:/

Muğla'da ceylan derisi ciltli 900 yıllık el yazması Kuran ele geçirildi

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Muğla'da ceylan derisi ciltli 900 yıllık el yazması Kuran ele geçirildi

MUĞLA'da gerçekleşen operasyonda, 900 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kuran-ı Kerim ile tarihi sikke, bronz çanak ve tarihi eser olan bazı objeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ula ilçesindeki bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için hazırlık yaptığını öğrendi. Jandarma ekiplerince dün sabah A.İ.D., Ş.K., ve O.Ş. adlı 3 şüphelinin evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda, 900 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kuran-ı Kerim, 5 sikke, 6 bronz çanak ve 6 obje ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen tarihi eserler, Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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