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Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2021 - 10:57 | Son Güncelleme:

Muğla'da çalındı, Antalya'da bulundu... Şoke eden manzara

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Muğla'da çalındı, Antalya'da bulundu... Şoke eden manzara

Muğla'da çalınan otomobil, Antalya'da bir evin bahçesinde parçalara ayrılmış halde bulundu. Aracı parçaladıkları öne sürülen 2 kardeş ile otomobili çaldığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Parçalanmış otomobilin kontak anahtarının da üzerinde olduğu görüldü.

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  • Muğlada çalındı, Antalyada bulundu... Şoke eden manzara
  • Muğlada çalındı, Antalyada bulundu... Şoke eden manzara
  • Muğlada çalındı, Antalyada bulundu... Şoke eden manzara
  • Muğlada çalındı, Antalyada bulundu... Şoke eden manzara
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Muğla'da oturan G.B., İle Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 2020 model otomobilinin çalındığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından otomobilin çekici ile Antalya'ya götürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne de bilgi verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde parçalandığı belirlenen otomobilin, Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir gecekonduya götürüldüğü saptadı.

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Gecekonduya yapılan baskında otomobili parçaladıkları öne sürülen M.K. ve F.K. adlı kardeşler yakalandı. Araca ait parçalar da gecekondunun bahçesindeki kulübede bulundu.

Muğlada çalındı, Antalyada bulundu... Şoke eden manzara

KONTAK ANAHTARININ DA ÜZERİNDE OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Parçalanmış otomobilin kontak anahtarının da üzerinde olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası otomobil parçaları emniyete götürüldü.

Otomobilin çalan şüphelilerin M.K. ve F.K. kardeşlere teslim ettiği, iki kardeşin de aracı parçalara ayırdığı ortaya çıktı.

Muğlada çalındı, Antalyada bulundu... Şoke eden manzara
Aracı çalan 3 şüphelinin Ankara'da yakalandığı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

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