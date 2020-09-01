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AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 00:35 | Son Güncelleme:

Muğla'da balıkçılar "vira bismillah" dedi

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Milas ilçesinde yeni av sezonunun açılış töreninde, sezonun ilk mezadı yapıldı.

Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi’nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Milas Kaymakamı Eren Arslan, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin, iç suları da düşünüldüğünde balıkçılık anlamında zengin bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kaçak ve yanlış avlanma yöntemlerinin verdiği zarara dikkat çeken Arslan, "Kendi yanlışlarımız yüzünden tabiri caiz ise geleceğimizin sermayesini bugünden harcıyoruz. Torunlarımıza miras bırakmamız gereken denizleri, nimetleri yanlış şekilde tüketiyoruz. Bunlara dikkat etmeliyiz." dedi.

MUĞLA BALIK ÜRETİMİNDE TÜRKİYE LİDERİ

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise deniz kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinde ülke üretiminin yüzde 65'inin Muğla sınırları içerisinde yapıldığını, yine il genelinde iç sularda gerçekleştirilen alabalık üretimi ile Muğla'nın Türkiye'de lider olduğunu söyledi.

Muğla'da bin 124 balıkçı teknesi bulunduğuna dikkati çeken Saylak, "3 bin 872 balıkçımız var. Ama bu sektörden yaklaşık 18 bin kişi geçimini sağlıyor." diye konuştu.

Muğla Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Serhat Kozinoğlu ise Muğla'daki Gökova ve Mandalya körfezleri gibi balığın bol olduğu koruma bölgelerinin bir şans olduğunu ve balıkların istenilen boya ulaşmadan avlanılmasını istemediklerini ifade etti.

Tören, balık mezatı ve balıkçıların "vira bismillah" diyerek denize açılmasıyla sona erdi.

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