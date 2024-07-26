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Muğla’da bal paketleme tesisinde yangın

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Bal Petekleme#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 23:20

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sanayi sitesinde çöplükte çıkan yangın, bal paketleme tesisine sıçradı. Yangının çevre iş yerlerine sıçramaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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İddiaya göre, Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde sanayi sitesinde çöplükte çıkan yangın bal depolama ve paketleme tesisine sıçradı. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Menteşe, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman itfaiye ekipleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, belediyelere ait su tankerleri ve iş makinaları sevk edildi.

Muğla’da bal paketleme tesisinde yangın

Rüzgarın da etkisi ile büyüyen alevleri ekipler kontrol altına almakta güçlük yaşarken, alevler aynı tesiste bulunan kimyasal maddeler ve temizlik maddelerinin bulunduğu bölüme sıçradı.

Ekipler, alevlerin tesisin hemen yanındaki soğuk hava deposuna sıçramaması için söndürme çalışmalarına devam ediyor.

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Muğla’da bal paketleme tesisinde yangın

Muğla’da bal paketleme tesisinde yangın

Muğla’da bal paketleme tesisinde yangın

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#Muğla#Bal Petekleme#Yangın

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