Muğla'da aranan hükümlü operasyonla yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan P.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.C. cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çalışmalar sırasında "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçundan yakalanan şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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