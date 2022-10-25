Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Muğla'da apart yangını: 4 turist dumandan etkilendi

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Apart#Muğla
Muğlada apart yangını: 4 turist dumandan etkilendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 15:16

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartın kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 turist, hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Armutalan Mahallesi Durmazlar Caddesi'nde 4 katlı bir apartın kazan dairesinde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 14 yerli ve yabancı turist, balkon ve pencerelerden tahliye edildi. Ekipler, 1 saat süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Dumandan etkilenen 4 turist ise hastaneye kaldırıldı. Turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan yangının elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Apart#Muğla

BAKMADAN GEÇME!

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet
Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak

BAKMADAN GEÇME!

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet
Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak