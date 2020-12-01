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Hasan AKYILDIZ / MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 18:01 | Son Güncelleme:

Muğla'da altın işlemeli bin yıllık Tevrat ele geçirildi

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Muğla'da altın işlemeli bin yıllık Tevrat ele geçirildi
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MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, bin yıllık olduğu tahmin edilen ceylan derisi üzerine yazılmış, altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Kumluova Mahallesi'nde yaşayan K.A'nın, elindeki tarihi Tevrat'ı satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda, K.A. ile M.E. gözaltına alındı. Bin yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat, incelenmek üzere Fethiye Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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