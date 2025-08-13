Muğla'da alkollü sürücü dehşet saçmıştı! Otomobiliyle çarptığı kadının üzerinden geçmişti... 1 hafta sonra acı haber

Güncelleme Tarihi:
Kaza, 6 Ağustos'ta saat 19.30 sıralarında Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda meydana geldi. Şenay Koparal (54) yönetimindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Palma yere savruldu. Durumu gören çevredekiler yardıma koştu.
Bu sırada alkollü olduğu ileri sürülen Koparal, yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya çalıştı. Vatandaşların uyarıları ve araca müdahalesiyle durdurulan Koparal, geri manevra yaparak, Palma’nın üstünden aracını çekti.
Kalçası ve bacağında kırıklar oluşan Lisa Jane Di Palma, sevk edildiği Fethiye'deki bir özel hastanede, bugün saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Burada yapılan kalça ameliyatının ardından tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Di Palma'nın cenazesi otopsi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Di Palma'nın ölüm haberini alan İngiltere'deki yakınları Fethiye'ye geldi.