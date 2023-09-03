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Muğla'da alevlerin arasında kaldılar! O anlar kamerada

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#Muğla#Orman#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 13:08

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürmek için desteğe giden Sakarya orman yangını gönülleri alevlerin arasında kaldığı anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, yangına müdahale etmek için giden gönüllü ekibin alevlerinde arasında kalması yer alıyor.

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1 Eylül tarihinde Muğla'da Yeni Devlet Hastanesi mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarla büyüyen alevler, geniş alana yayılırken durumun haber verilmesinin ardından itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi.

yangın söndürme çalışmalarına arama kurtarma derneklerinin gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı. Çıkan yangını söndürmek için Sakarya'dan yola çıkan, orman yangını gönüllüleri ise alevlerin arasında kaldığı o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. 

Muğlada alevlerin arasında kaldılar O anlar kamerada

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#Muğla#Orman#Yangın

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