Muğla'da alevlerin arasında kaldılar! O anlar kamerada

Haberin Devamı

1 Eylül tarihinde Muğla'da Yeni Devlet Hastanesi mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarla büyüyen alevler, geniş alana yayılırken durumun haber verilmesinin ardından itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi.

yangın söndürme çalışmalarına arama kurtarma derneklerinin gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı. Çıkan yangını söndürmek için Sakarya'dan yola çıkan, orman yangını gönüllüleri ise alevlerin arasında kaldığı o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı.