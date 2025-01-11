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Muğla'da alacak tartışmasında kan aktı: Bıçaklanarak öldürüldü

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#Cinayet#Muğla#Aşkın Büyükaşık
Muğlada alacak tartışmasında kan aktı: Bıçaklanarak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 16:46

Muğla'da Aşkın Büyükaşık (33), Mehmet B. ve Mustafa İ. tarafından alacak tartışmasında darbedilip, bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bodrum ilçesi Karaova'da meydana geldi. İddiaya göre Aşkın Büyükaşık, Mehmet B. ve Mustafa İ. ile alacak meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Mehmet B. ve Mustafa İ., Aşkın Büyükaşık'ı darbedip, bıçakladı ardından otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Büyükaşık, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Aşkın Büyükaşık, kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, 5 saatlik kaydı izleyerek, şüphelilerin kaçtığı güzergahı tespit etti. Ekipler, kısa sürede 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Cinayet#Muğla#Aşkın Büyükaşık

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