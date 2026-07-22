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Muğla'da akıllara durgunluk veren olay! Fenalaşıp yere yığılan gence yardım edecek gibi yaklaştı, parasını çaldı

Güncelleme Tarihi:

#Fethiye#Hırsızlık#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 15:50

Muğla'nın Fethiye ilçesinde fenalaşarak yere yığılan gencin cüzdanındaki yaklaşık 6 bin TL'yi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan R.Y. (56) tutuklandı. O anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, önceki gün Fethiye ilçesindeki Paspatur Çarşısı'nda meydana geldi. Bir genç aniden fenalaşarak yere yığıldı. Bu sırada ismi öğrenilemeyen gencin yanına eğilen kişi, iddiaya göre yardım etmek yerine ceplerini karıştırdı.

Muğlada akıllara durgunluk veren olay Fenalaşıp yere yığılan gence yardım edecek gibi yaklaştı, parasını çaldı
CÜZDANDAKİ PARAYI ALIP, UZAKLAŞTI

Şüpheli, cüzdandaki yaklaşık 6 bin TL'yi alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Muğlada akıllara durgunluk veren olay Fenalaşıp yere yığılan gence yardım edecek gibi yaklaştı, parasını çaldı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntüleri inceleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Seydikemer ilçesinde dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan R.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.Y., cezaevine gönderildi.

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#Fethiye#Hırsızlık#Güvenlik Kamerası

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