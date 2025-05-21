×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Muğla'da AK Parti binasına taşlı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#FETHİYE#Muğla#AK PARTİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 12:44

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki AK Parti İlçe Başkanlığı binasına, şapkalı ve maskeli bir kişi taşlı saldırıda bulundu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Haberin Devamı

Fethiye’de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulundu. Binanın camı kırılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı yüzünü maske ile gizleyen şapkalı bir kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde; şüphelinin yürüyerek parti binası önüne geldiği, elindeki taşı binanın camına fırlattığı, ardından taşı yerden alarak tekrar cama attığı görüldü.

Muğlada AK Parti binasına taşlı saldırı

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Muğlada AK Parti binasına taşlı saldırı

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETHİYE#Muğla#AK PARTİ

BAKMADAN GEÇME!