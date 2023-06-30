Muğla'da 99 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Haziran saat 03.50'de Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, hareketli lastik bottaki 25 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler, aynı tarihte saat 15.35’te Milas açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, İtalya rotası üzerinde tespit edilen yelkenli teknedeki 74 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.