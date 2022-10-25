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Muğla’da 700 litre el yapımı alkol ele geçirildi

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#Muğla#Alkol#Ruhsatsız Tüfek
Muğla’da 700 litre el yapımı alkol ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 21:19

Muğla’nın Yatağan ilçesinde iki ayrı adreste Jandarma tarafından yapılan operasyonda el yapımı alkol ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yatağan ilçesinde iki ayrı adreste yapılan aramada ruhsatsız tüfek ve el yapımı alkol ele geçirildi.

Yatağan İlçesine bağlı Bozüyük ve Gökpınar Mahallelerinde ikamet eden A.G. ve M.Ş. isimli şahısların ikametlerinde kaçak alkol imal ettikleri ve satma arayışı içinde oldukları bilgisi alınması üzerine, şahısların ikametlerinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma ekiplerince arama yapıldı.

Yapılan aramada 700 litre el yapımı şarap, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 363 adet av tüfeği fişeği, 2 adet fişek doldurma aparatı, 135 adet kapsül, 2 kilogram barut ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler A.G. ve M,Ş hakkında adli tahkikatın devam ettiği açıklandı.

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#Muğla#Alkol#Ruhsatsız Tüfek

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