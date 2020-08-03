Muğla'da 5 kilometrelik araç kuyruğu

Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye, Ula ve Ortaca, gibi dünyaca ünlü turizm kentlerine sahip Muğla'ya, Kurban Bayramı'yla birlikte tatilciler akın etti. Muğla'ya tatil süresince yaklaşık 2 milyon yerli turist geldiği belirtildi.

Bayramın 4'üncü günü nedeniyle otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan binlerce kişi, bu sabahtan itibaren memleketlerine dönmek için yola çıktı.

Muğla-Antalya, Muğla-Aydın karayollarında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tatilcilerin dönüş güzergahında herhangi bir kaza yaşanmaması için önlem alan trafik ekipleri, araçlardaki çocuklara tişört, düdük, yapboz ve çikolata hediye etti.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi bünyesinde bayram tatili süresince sivil, resmi, motorize ve yaya olmak üzere 172 ekip ile 379 personelin görev yaptığı öğrenildi.