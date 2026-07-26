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Muğla’da 5 gündür kayıp olan Muhammet aranıyor

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#Muğla#Kayıp Genç#Ula
Muğla’da 5 gündür kayıp olan Muhammet aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 20:12

 MUĞLA’da, 5 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Muhammet Sabahattin Uçar’ı (19) annesi Ayşe Uçar, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

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Muğla’nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesinde bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Muhammet Sabahattin Uçar, 22 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından jandarma ekiplerinin arama çalışmasına rağmen Uçar’ın izine rastlanmadı.

Muğla’da 5 gündür kayıp olan Muhammet aranıyor

Anne Ayşe Uçar, "Oğlumun kimseye zararı yoktu. Kendi halinde bir çocuktu. Zor durumda olduğunu düşünüyorum. Dönmeyecek biri değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. Oğlumun bir arkadaşı ile araba ile Marmaris’e gittiğini ve orada kaldığını, daha sonra yanındaki arkadaşın tek başına geri geldiği bilgisine ulaştık. Yetkililerden bu olayın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Herkesten yardım bekliyoruz. Böyle olayları görünce çok üzülürdüm, şimdi aynı acıyı ben yaşıyorum. Oğlumun başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum" dedi.

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#Muğla#Kayıp Genç#Ula

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