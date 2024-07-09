Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 12.11'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6,89 kilometre derinliğindeki deprem Muğla'nın yanı sıra İzmir ve Aydın'da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM YOK

Marmaris depremine ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede olumsuz bir durum olmadığını duyurdu. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

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Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmaris'teki depremi CNN TÜRK'te değerlendirdi. Ersoy, şunları söyledi:

Buralar 30 yıl çalıştığım yerler. Bu depremin merkez üssünün olduğu yerin yakınında faylar var ama büyük depremler oluşturacak faylar değil. Verilen derinlikler çok önemli. 20-25 km derinliği geçen depremler Datça'nın depremi olmayabilir. Turistik mevsim, insanlar korkmuş olabilir. Merkez üssünün yakınında fay var ancak altında yok. Bu büyüklükteki depremler normal. Zemin bakımından çok sağlam bir yer burası. Çok hissedilmiş olabilir ama sağlam bir yer. Bu depremden yola çıkarak büyük deprem açıklaması yapmak doğru olmaz.

CNN TÜRK'e konuşan Prof. Dr. Pampal ise şu ifadeleri kullandı:

Batı Anadolu bölgesi Türkiye'nin en sık deprem olan bölgesi. Yıkıcı depremleri Gediz civarında görürüz. Yani Aydın İzmir bölgesi. Gökova Körfezi'nin kuzey kesimini oluşturan fay zonu önemli bir fay zonudur. Daha önemli depremler söz konusu olabilir. Selimiye civarında normal faylar var. Sanıyorum bu deprem o fayların kırılması ile oluştu. Sığ bir deprem.