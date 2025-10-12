×
Gündem Haberleri

Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Naci Görür: Fay geriliyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 07:39

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'Fay gerilmektedir' ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.40'da, merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.04 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muğla depreminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Arıcılar – Ula (Muğla) bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, Muğla Fay Zonu’nun kara içi devamında ve KB-GD yönlü isimsiz bir fayın kesim noktasında gerçekleşti. Fay, düşey atımlı bir faydır. Batı Anadolu K–S yönünde gerilmektedir."

