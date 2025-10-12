Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Naci Görür: Fay geriliyor

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.40'da, merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.04 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.



Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muğla depreminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Arıcılar – Ula (Muğla) bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, Muğla Fay Zonu’nun kara içi devamında ve KB-GD yönlü isimsiz bir fayın kesim noktasında gerçekleşti. Fay, düşey atımlı bir faydır. Batı Anadolu K–S yönünde gerilmektedir."

