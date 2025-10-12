Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Naci Görür: Fay geriliyor

Güncelleme Tarihi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.40'da, merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.04 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.
"Arıcılar – Ula (Muğla) bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, Muğla Fay Zonu’nun kara içi devamında ve KB-GD yönlü isimsiz bir fayın kesim noktasında gerçekleşti. Fay, düşey atımlı bir faydır. Batı Anadolu K–S yönünde gerilmektedir."
2 saat önce Arıcılar – Ula (Muğla) bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, Muğla Fay Zonu'nun kara içi devamında ve KB-GD yönlü isimsiz bir fayın kesim noktasında gerçekleşti. Fay, düşey atımlı bir faydır. Batı Anadolu K–S yönünde gerilmektedir.— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 12, 2025
