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Muğla’da art arda depremler... Son 3 saat içerinde 6 deprem

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#Muğla#Ula#Deprem
Muğla’da art arda depremler... Son 3 saat içerinde 6 deprem
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 21:03

Muğla’nın Ula ilçesinde 3 saat içinde 6 ayrı deprem meydana geldi. Saat 18.14’de yaşanan ilk depremin büyüklüğü 2.6 olarak ölçülürken, son depremin büyüklüğü ise 3,9 olarak ölçüldü.

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Ula ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6.99 olarak hesaplandı. Ula Çiçekli Mahallesi'nde saat 18.14’de yaşanan ilk depremin ardından Ula Armutçuk Mahallesi'nde saat 18.17’de 6 kilometre derinlikte 2.0, Ula Gökçe Mahallesi'nde saat 18.36’da 5 kilometre derinlikte 2.3, saat 19.14’de Ula Kıyra Mahallesi'nde 10.1 kilometre derinlikte 1.6, saat 20.00’da 4 kilometre derinlikte Ula Armutçuk Mahallesi'nde 3.1 ve son olarak saat 20.47’de ise 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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#Muğla#Ula#Deprem

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