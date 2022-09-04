Muğla’da art arda depremler... Son 3 saat içerinde 6 deprem

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Ula ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6.99 olarak hesaplandı. Ula Çiçekli Mahallesi'nde saat 18.14’de yaşanan ilk depremin ardından Ula Armutçuk Mahallesi'nde saat 18.17’de 6 kilometre derinlikte 2.0, Ula Gökçe Mahallesi'nde saat 18.36’da 5 kilometre derinlikte 2.3, saat 19.14’de Ula Kıyra Mahallesi'nde 10.1 kilometre derinlikte 1.6, saat 20.00’da 4 kilometre derinlikte Ula Armutçuk Mahallesi'nde 3.1 ve son olarak saat 20.47’de ise 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.