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Muğla’da 289 göçmen ile 4 FETÖ/PYD üyesi yakalandı

#Muğla#FETÖ/PYD#Göçmen
Muğla’da 289 göçmen ile 4 FETÖ/PYD üyesi yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerinin takibi sonucunda 289 göçmen ile 4'ü FETÖ/PYD üyesi 6 kişi yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı.

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Olay, Fethiye ilçesi Cennet Koyu mevkiinde meydana geldi. elde edilen bilgiye göre jandarma ekipleri çok sayıdaki göçmenin Karagözler tersane bölgesinden yasadışı yollarla yurtdışına çıkacağı bilgisine ulaştı. Alınan istihbaratın ardından çalışmalarına hız veren jandarma, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Yapılan takibin ardından Cennet Koyu mevkiinden organizatörlerce teknelere bindirilen göçmenler, koyun 2.8 mil açığında sabaha karşı suçüstü yapılarak yakalandı. Teknede yapılan aramanın ardından Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Suriye, İran, Mısır ve Filistin uyruklu toplam 289 göçmen yakalandı.

FETÖ/PYD ÜYESİ 4 KİŞİ DE YAKALANDI

Kaçak göçmenlere yapılan operasyonda organizatör olarak tespit edilen, H.K. ve A.G. ile hakkında FETÖ/PDY üyesi olmaktan işlem yapılmış ve yargılanmaları devam eden İ.H.A., İ.K., A.H., S.D. olmak üzere toplam 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilecek.

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#Muğla#FETÖ/PYD#Göçmen

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