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Muğla'da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

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#Muğla#Seydikemer#Trafik Kazası
Muğlada 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 20:43

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. sürdürülüyor

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Kaza, saat 15.30 sıralarında Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 48 ABH 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce direğe, ardından da 48 GD 858 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan bir kişiyi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Köseoğlu (22), Bilal Karadağ (24) ve Tolga Ülker’in (21) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Münire Cebe (38), Barış Çil ve Ramazan Işıklı ise yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Münire Cebe de yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Muğlada 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

 

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#Muğla#Seydikemer#Trafik Kazası

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