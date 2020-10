Muğla'da 2 bin 97 hayvan sahiplenildi

Türkiye'nin en kapsamlı, donanımlı geçici hayvan bakımevlerinden biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde, ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam park alanları bulunuyor. 37 bin 349 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevi 3 milyon 715 bin liraya mal oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi geçici hayvan bakımevinde 4 veteriner hekim ve 11 personel 7/24 görevinin başında. Ekipler bakımevinde sahipsiz ya da güçten düşmüş sokak hayvanlarının tedavileri, bakımları, kısırlaştırmaları, gerekli cerrahi operasyonları, aşılamaları, işaretlemeleri, iç, dış parazit uygulamaları tamamlandıktan sonra mevzuat gereği alındıkları yere geri bırakıyor.

2 BİN 97 HAYVAN SAHİPLENDİRİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne bugüne kadar 10 bin kişi ziyarette bulundu. 11 bin 413 hayvan kısırlaştırılırken 2 bin 97 can dost vatandaşlar tarafından sahiplenildi. Hayvan bakım evine kör nokta kalmayacak şekilde güvenlik kamera sistemi kuruldu. İdari bina, doğal yaşam alanları, açık kapalı kafesler 24 saat gözetim altında tutuluyor.



FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI YAPILDI



Muğla Doğa ve Hayvan Hakları Platformu Marmaris Temsilcisi Semin Biter; "Platformu olarak Muğla Büyükşehir Belediyesini kutluyoruz. Muğlada ciddi anlamda fizibilite çalışması yaptık. Tek ruhsatı olan, nerden gelirse gelsin her hayvanı kabul eden, liyakatlı veteriner hekimlere sahip bir barınak. Muğlanın turisttik yörelerinde hayvanlara evde doğum yatırıyorlar. Doğan yavruları ya barınağa bırakıyor ya da sokağa atıyorlar. Bunun önlenmesi lazım. Bunun için bir proje yaptık. Bu proje için bütün belediyeleri dolaştık. Bu projeyi destekleyen tek belediye Muğla Büyükşehir Belediyesi oldu" dedi.



ÇOCUKLARIMIZI AŞILAYALIM



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Muğlalı hemşehrilerim adına gururla söyleyebilirim Türkiye'nin en kapsamlı ve donanımlı barınağına sahibiz. Böyle bir yere sahip olmak Muğlalıların hakkı çünkü Muğla bu konuda çok hassas. Muğla'nın bu değerini herkesle paylaşmak lazım. Şimdiye kadar 10 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Barınakta her şey kontrol altında. Kameralarla barınak 24 saat sürekli izleniyor. Barınakta ameliyat dahil her türlü tıbbi tedavi yapılıyor. Donanımlı bir barınağa sahibiz" dedi.