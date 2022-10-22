Muğla'da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı! 1 şahıs hayatını kaybetti

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İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

22 Ekim 2022 tarihinde saat 04.09’da, Muğla ili Bodrum ilçesi Karaada açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) sevk edilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, göçmenler arasında yer alan bilinci kapalı 1 şahsın vücudunda darp izleri olduğu tespit edilmiştir.

112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edilen şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bilgisi alınmıştır. Kurtarılan göçmenlerden edinilen ilk bilgilerden; 20 Ekim 2022 tarihinde Yunanistan’a (İstanköy adası) geçtikleri, burada Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yakalandıkları, değerli eşyalarının alındığı, ellerinin kelepçelenerek darp edildikleri öğrenilmiştir. Göçmenler ifadelerinde; götürüldükleri ve kötü muameleye maruz bırakıldıkları yerde kendi gruplarından olmayan ve Türkçe konuşan bir şahsın daha bulunduğunu, bu şahsın vücuduna elektrik verilmek suretiyle işkence yapıldığını ve kendi grupları ile birlikte can salına bindirilerek Türk karasularına geri itildiklerini beyan etmişlerdir.

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Kimlik tespit çalışmaları neticesinde hayatını kaybeden şahsın aranıyor kaydı bulunan Türk şahıs olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahsın ölüm nedeninin tespiti maksadıyla otopsi çalışmaları devam etmektedir. Olay ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır