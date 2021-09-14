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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.09.2021 - 17:52 | Son Güncelleme:

Muğla'da 13 noktada orman yangını! Tamamı kontrol altına alındı

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Muğla'da 13 noktada orman yangını! Tamamı kontrol altına alındı

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 13 ayrı noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Milas, Menteşe, Yatağan, Ula, Köyceğiz ve Kavaklıdere ilçelerinde 13 ayrı noktada, yıldırım düşmesinden kaynaklandığı belirlenen orman yangınları çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterlerle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçilerince de karadan müdahale edilen yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

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