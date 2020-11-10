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Aykut KURT/MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 12:04 | Son Güncelleme:

Muğla'da 10 Kasım töreni

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Muğla'da 10 Kasım töreni
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MUĞLA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Muğlada 10 Kasım töreni
Merkez Menteşe ilçesindeki tören, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün çelenk koymasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi. Tören, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.
Muğlada 10 Kasım töreni

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