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Muğla Yatağan'daki orman yangınında gözaltına alınmışlardı! Baba ve oğlu itiraf etti

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#Muğla#Yatağan#Arı
Muğla Yatağandaki orman yangınında gözaltına alınmışlardı Baba ve oğlu itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 16:54

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını sonrası yeşil örtü simsiyah olurken, yanan alanlar dron ile görüntülendi. Öte yandan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan baba M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş (47) adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlunun yangının arıcı körüğüyle duman verme işlemi sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklanmış olabileceğini itiraf ettikleri belirtildi.

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Edinilen bilgiye göre, Yatağan Yava Mahallesi'nde dün saat 13.25'te ormanlık alanda ilk belirlemelere göre arı kovanlarının tütsülenmesi sırasında çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Alevler bir anda ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisi ile alevler geniş bir alana yayıldı.  Yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına alarak bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yava Mahallesi'ndeki yangınla ilgili Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Muğla Yatağandaki orman yangınında gözaltına alınmışlardı Baba ve oğlu itiraf etti


Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Dün başlayan ve ekiplerin yoğun gayretiyle bugün kontrol altına alınabilen yangına ilişkin jandarma ekipleri, her türlü ihtimali değerlendirerek titiz çalışma yürüttü.

Muğla Yatağandaki orman yangınında gözaltına alınmışlardı Baba ve oğlu itiraf etti

Yangının çıkış noktasını belirleyen ekipler, etrafta bulunan yanmış arı kovanlarının sahibi baba ile oğluna ulaştı.

İfadesi alınan şüphelilerin, yangının arıcı körüğüyle duman verme işlemi sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklanmış olabileceğini itiraf ettikleri öğrenildi.

Muğla Yatağandaki orman yangınında gözaltına alınmışlardı Baba ve oğlu itiraf etti

Bu arada, yangının çıkış noktası olduğu değerlendirilen, yanmış arı kovanlarının da bulunduğu bölge görüntülendi.

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Kayıtlarda çam ağaçlarının yakınına konulmuş 65 arılı kovanın tamamına yakınının kullanılamaz halde olduğu görülüyor.

Muğla Yatağandaki orman yangınında gözaltına alınmışlardı Baba ve oğlu itiraf etti

“EVLERİMİZİ ZOR KURTARDIK”

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Bölge sakinlerinden İlyas Koca, “Yangın başladığında ben Elmacık'taydım, beni telefonla aradılar ve hemen buraya geldim. Evlerimizi zor kurtarabildik. Suyumuz olmasa zor kurtarırdık. Zarar ziyan olarak 30 dönüm zeytinliğimiz yandı. Yangın çok alevliydi, kimse yaklaşamadı en başta alevlere. Dediğim gibi evlerimizi zor kurtardık” diye konuştu.

Muğla Yatağandaki orman yangınında gözaltına alınmışlardı Baba ve oğlu itiraf etti

OLAY

Yava Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında bölgeye arı kovanları koydukları tespit edilen M.Ş. ile oğlu İ.Ş'nin yangına sebep oldukları öne sürülmüştü.

Muğla Yatağandaki orman yangınında gözaltına alınmışlardı Baba ve oğlu itiraf etti

Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Muğla Yatağandaki orman yangınında gözaltına alınmışlardı Baba ve oğlu itiraf etti

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#Muğla#Yatağan#Arı

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