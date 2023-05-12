Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Muğla ve Denizli'de, masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Denizli#Masaj Salonu
Muğla ve Denizlide, masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 16:53

Muğla ve Denizli'de, masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin baskını haber vermek için ikaz cihazı kullandıkları ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca ilçesi ve Denizli'de bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından jandarma, 10 Mayıs'ta söz konusu masaj salonlarına operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 cep telefonu, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 735 lira, 1 yazar kasa, 1 laptop, 1 tablet bilgisayar, 3 video kayıt cihazı, 9 hesap defteri, baskını haber vermek için kullanılan 1 ikaz cihazı, çok sayıda cinsel içerikli hap ve materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Muğla ve Denizlide, masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Haberin Devamı

Muğla ve Denizlide, masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Denizli#Masaj Salonu

BAKMADAN GEÇME!

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz Hangi hastalıklara yol açıyor

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz! Hangi hastalıklara yol açıyor?

#Bakteri
Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi