Aydın'da orman yangını! Yangına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı

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Aydın'da Akyeniköy Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı. İhbar üzerine ekipler kurtarma çalışması başlattı.

MİLAS'TA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Milas ilçesi Kısıtlar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesi Kısıtlar Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, 4 uçak ile 4 helikopter ile havadan, 35 arazöz, 207 personel ile karadan müdahale ile yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Milas Beyciler ve Kısırlar mahalleleri arasında meydana gelen orman yangını yapılan hızlı ve etkin müdahale ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Yeşil vatanı korumak için fedakarca müdahale eden, destek veren tüm ekiplere teşekkür ediyoruz" denildi.