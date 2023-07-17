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Muğla ve Antalya 45.9’la kavruldu

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#Muğla#Antalya#Sıcak
Muğla ve Antalya 45.9’la kavruldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘yüksek sıcaklık’ uyarısında bulunduğu, ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Antalya’yı da vurdu.

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Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, hem şehir sakinleri hem tatilciler zor anlar yaşadı. Özellikle kalabalık görüntüsü ile dikkat çeken Konyaaltı Sahili’nde yoğunluğun az olduğu görüldü. Önceki gün ölçülen sıcaklıklarla; Türkiye’nin en sıcak yeri, 45.9 derece ile Antalya’nın Kaş ilçesi Çavdır Orman Sahası ve Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Ekip Orman Deposu oldu. Antalya ve Muğla’yı 45.7 derece ile Şırnak’ın Cizre ilçesi takip etti. Diğer yandan Antalya’nın Manavgat ilçesinde sıcaklık 44.7, Aksu ve Konyaaltı’nda 44.3, kent merkezinde ise 44.1 derece olarak ölçüldü.

 

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#Muğla#Antalya#Sıcak

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